Moby: ses révélations fracassantes sur Donald Trump

Le DJ star new-yorkais et fervent militant anti-Trump a révélé le 14 février dernier, détenir des informations compromettantes sur l'actuel Président des États-Unis. Dans une longue lettre ouverte publiée sur Instagram, il annonce, entre autres, une éventuelle guerre contre l'Iran.



C'est définitivement une mauvaise semaine pour Donald Trump. Son conseiller à la sécurité nationale démissionne, le New York Times dénonce son rapprochement avec les renseignements russes avant son élection et désormais, le chanteur Moby se réinvente en lanceur d'alerte pour divulguer des informations extrêmement compromettantes sur le Président des États-Unis.



Après avoir séjourné le week-end dernier chez des amis proches de la sphère politique, à Washington D.C, Moby affirme ainsi avoir appris «de sources sûres» que certaines des pires rumeurs circulant sur le nouveau locataire de la Maison-Blanche pourraient se révéler exactes...



En cinq points, résumés en quelques lignes sur son compte Instagram, l'artiste enchaîne les révélations sans mâcher ses mots. Premier impact: «Le dossier russe sur Trump est 100% vrai. Le gouvernement russe le fait chanter, pas seulement parce qu'il s'est fait pisser dessus par des prostituées russes, mais pour des faits bien plus abominables».



Le Kremlin est également au cœur d'une autre révélation de Moby,qui éclaire d'un jour nouveau la démission récente de sonconseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn : "Depuis le premier jour, l'administration Trump est de connivence avec le gouvernement russe", déclare le chanteur. «Cela se confirme avec la démission de son conseiller en sécurité nationale, coupable d'avoir entretenu des relations étroites avec l'ambassadeur russe à Washington.»



Le troisième point évoqué par le DJ est peut-être le plus inquiétant. Il évoque la volonté supposée de Washington de s'engager dans une guerre ouverte avec l'Iran. D'après Moby, «l'administration Trump a besoin d'une guerre, plus précisément avec l'Iran. Elle place des navires de guerre américains au large des côtes iraniennes dans l'espoir que l'Iran attaque l'un d'entre eux et donne ainsi un prétexte pour les envahir».



Un complot international à l'œuvre?



Le fervent militant anti-Trump, qui avait refusé de chanter à l'investiture présidentielle, ne s'arrête pas là. Selon lui, la droite américaine élaborerait à l'heure actuelle une stratégie pour se débarrasser de Donald Trump. Un véritable complot ourdi par le parti républicain et les Koch Brothers, puissants industriels conservateurs.



Enfin, ultime pied de nez à Donald Trump, le chanteur révèle l'opinion désastreuse qu'ont les services secrets du nouveau président des États-Unis: «Les services de renseignement dans le monde entier et aux États-Unis, sont horrifiés par l'incompétence de l'administration Trump et se préparent à révéler des informations qui mèneront à des évictions au plus haut niveau et finalement à l'impeachment».



La conclusion de cette lettre coup de poing a valeur d'avertissement: «J'écris tout cela car, quand tout cela se produira, vous pourrez dire que vous l'aviez déjà lu», écrit ainsi Moby. "Nous vivons une époque terrifiante dans laquelle notre président incompétent est aux mains d'un pouvoir étranger".



Source: www.figaro.fr