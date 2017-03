Modernisation de Podor et Ourossogui : Macky Sall donne des instructions au Gouvernement

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Mars 2017 à 09:14



Le Président Macky SALL qui a réuni le Conseil des Ministres, mercredi 15 mars 2017, à 10 heures, au Palais de la République a demandé au Gouvernement d’accorder une priorité particulière à la modernisation de la ville de Podor et à la construction de l’aérodrome et au développement des infrastructures hydrauliques de Ourossogui.



« Le Chef de l’Etat demande au Gouvernement d’accorder une priorité particulière à la modernisation de la ville de Podor, à la protection de la langue de Barbarie, à la construction de l’aérodrome et au développement des infrastructures hydrauliques de Ourossogui. Au regard du travail remarquable de l’AGEROUTE, de la Direction nationale du Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC), de l’ASER, de la SONES, de l’ONAS, et de la SDE, le Président de la République demande au Gouvernement d’engager tous les moyens requis, afin d’accentuer l’exécution, dans les délais impartis, des nouveaux projets d’électrification, d’assainissement, d’hydraulique avec le lancement de 251 forages, de désenclavement, notamment de l’île à Morphal et de la construction de la route Ndioum- Ourossogui Bakel. Il convient également de veiller au déploiement équitable des matériels d’allègement des travaux des femmes, au renouvellement des bus et autres véhicules de transport urbain et interurbain, à la réalisation d’infrastructures de conservation de produits agricoles, ainsi qu’au renforcement de la lutte contre le vol de bétail », peut-t-on lire dans le communiqué du Conseil des ministres du 15 mars 2017.



Podor est une ville et une commune du nord du Sénégal, située à 215 km à l'est de Saint-Louis (Sénégal), sur l'île à Morfil, entre deux bras du fleuve Sénégal.



Ancienne escale fluviale au moment de la pénétration française, elle se trouve au cœur de la région historique du Fouta-Toro. Podor est l'ancienne capitale d'un des premiers royaumes de la région, le Tekrour, établi au XIe siècle. Au XVIIe siècle, la ville devient une étape sur la route du royaume de Galam, indispensable au commerce des esclaves, de l'ivoire et de la gomme.



Enfin, en perspective du lancement prochain des activités du PUMA, le Président de la République a invité le Premier Ministre, sur la base des rapports des trois gouverneurs de région concernés, de tenir, avant fin avril 2017, une réunion interministérielle de suivi de sa Tournée économique.



Déjà, lors de sa Tournée économique, Tournée économique, le Président avait annoncé justement à Podor que 300 milliards de FCFA seront consacrés à l’exécution de de la phase 2 du Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC).



Massène DIOP Leral.net

