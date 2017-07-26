Modibo Diop, parrain du meeting des jeunes commerçants de Dakar

COMMUNIQUE
LES JEUNES COMMERCANTS DE DAKAR (COLOBANE, FASS, GUEULE TAPEE, PARCELLES ASSAINIES, SANDAGA, TILENE…) DERRIERE MACKY SALL, ORGANISENT UN MEETING LE MERCREDI 26 JUILLET 2017, A PARTIR DE 15H30, AU CENTRE COMMERCIAL DU MARCHE COLOBANE : MARKET.
ILS ONT CHOISI COMME PARRAIN, M. MODIBO DIOP,ANCIEN DIRECTEUR GENERAL DE L’ASER ET LEADER POLITIQUE A COLOBANE.
VOUS ETES CORDIALEMENT INVITES A CETTE IMPORTANTE MANIFESATION.
LA CELLULE DE COMMINICATION DE LA CAM
LES JEUNES COMMERCANTS DE DAKAR (COLOBANE, FASS, GUEULE TAPEE, PARCELLES ASSAINIES, SANDAGA, TILENE…) DERRIERE MACKY SALL, ORGANISENT UN MEETING LE MERCREDI 26 JUILLET 2017, A PARTIR DE 15H30, AU CENTRE COMMERCIAL DU MARCHE COLOBANE : MARKET.
ILS ONT CHOISI COMME PARRAIN, M. MODIBO DIOP,ANCIEN DIRECTEUR GENERAL DE L’ASER ET LEADER POLITIQUE A COLOBANE.
VOUS ETES CORDIALEMENT INVITES A CETTE IMPORTANTE MANIFESATION.
LA CELLULE DE COMMINICATION DE LA CAM