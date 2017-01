Modification de al loi électorale: L'Assemblée nationale passe à 165 députés

Les députés sont convoqués ce lundi 2 janvier en séance plénière pour l’examen du projet de loi portant Code électoral. L'’Assemblée nationale se penchera aussi sur deux projets de loi, tous relatifs au processus électoral. Selon les informations du quotidien L'Observateur, le premier projet de loi n°44/2016 va modifier la loi 2016-25 du 14 juillet 2016 portant sur le code électoral modifié. Et de cette modification, l'Assemblée nationale passera de 150 députés à 165. Soit 15 de plus qui représentent le quota réservé à la diaspora sénégalaise. Les cinq Continents seront divisés en huit circonscriptions qui seront appelées, sauf changement département de l'extérieur. Et chaque département de l'extérieur aura entre un (1) et trois (3) députés. Toutefois, la répartition se fera par décret et selon le nombre de Sénégalais inscrit sur le fichier électoral.



Ce 2 janvier est la date limite pour être conforme avec le protocole de la Cedeao, qui interdit aux pays membres toute modification des règles du jeu électoral à six mois d’un scrutin. Le Sénégal ayant fixé la date des prochaines législatives au 2 juillet, le texte sera soumis en procédure d’urgence.



Le second projet de loi n°45/2016 modifiant la loi 2016-27 porte sur la refonte partielle des listes électorales. Avec cette nouvelle disposition, l’électeur n'aura plus besoin de confirmer son statut au moment de l'inscription. Mais, aussi, elle consacre le maintien de l'ancien fichier électoral, si toutefois les inscriptions sur le nouveau fichier n’atteignent pas les 4 millions d’électeurs.