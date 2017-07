Modification de la loi électorale aujourd’hui: Mercredi de tous les dangers à l’hémicycle

Ça risque de chauffer aujourd’hui à l’Assemblée nationale où les députés sont convoqués en session pour modifier la loi électorale en son article L 78. Onze coalitions de partis les plus représentatives de l’opposition qui s’opposent farouchement à cette modification, ont mis sur pied un « Front du Non ».



Dans une déclaration rendue publique hier, au terme d’une rencontre au domicile de Pape Diop, elles considèrent que «le choix de 5 bulletins de vote sur les 47, entache profondément la crédibilité et la sincérité du scrutin » et appellent à la mobilisation pour barrer la route à cette « forfaiture».



La coalition gagnante Wattu Senegaal dirigée par Wade, avait déjà donné le ton, en appelant tous les Sénégalais à l’occupation de la place Sowéto, devant l’Assemblée nationale. A suivre.