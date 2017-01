Modification du Code électoral : Serigne Mbacké Ndiaye s’indigne contre l’augmentation du nombre de députés

L’augmentation du nombre des députés de 150 à 165 n’agrée pas Serigne Mbacké Ndiaye. Mieux le président de la convergence libérale et patriotique propose ‘’la diminution du nombre de députés et la suppression de leurs salaires qui seraient remplacés par des indemnités de session’’.



Visiblement cette proposition qui et tombée dans l’oreille d’un sourd puisque les députés ont approuvé ce lundi 02 janvier le projet de loi portant modification du Code électoral. En vertu de cette loi, le nombre de députés passe de 150 à 165, dont 15 vont représenter les Sénégalais de la diaspora.



Toutefois, le président de la convergence libérale et patriotique, Serigne Macké Ndiaye ne compte pas rester les bras croisés.



« Nous n’avons pas les moyens, pour le moment, d’empêcher la promulgation et l’application de cette décision impopulaire, mais nous sommes convaincus que quand on rêve seul, ce n’est qu’un rêve ; mais quand tout un peuple se met à rêver c’est commencement de la réalité Aussi, et c’est connu, quand l’idée pénètre la masse, elle devient une force », imagine Serigne Mbacké Ndiaye et d’ajouter : « Alors j’ose affirmer que nous réussirons à changer le cours des évènements pour diminuer le nombre de Députés sans porter préjudice à nos compatriotes de l'extérieur, supprimer leur salaire, supprimer la liste nationale et instaurer un scrutin uninominal à deux tours ».



Landing DIEDHIOU, Leral.net