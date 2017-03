Modou Anta : «Ce combat, je l’ai préparé avec Bombardier » Accroché après sa brillante victoire sur Zarco, Modou Anta n’a pas caché sa joie. «Une victoire très importante pour moi. Ce combat, je l’ai pris pour redorer mon blason, après deux revers contre Lac Rose et Yekini Jr qui m’avaient fait très mal et aujourd’hui (hier), je suis très content», a déclaré le lutteur de Thiès qui est revenu sur sa préparation.

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Mars 2017 à 17:12

«Ce fut très intense. Il m’arrivait d’effectuer quatre séances par jour et je crois que cela a porté ses fruits», explique-t-il. Ce n’est pas tout. Le roi des arènes, Bombardier l’a beaucoup aidé durant cette période. «Dans les contacts et tout, il m’a beaucoup apporté. C’est un grand champion et je crois que le fait de l’avoir côtoyé durant tout ce temps m’a beaucoup servi et je ne cesserai de le remercier», conclu-t-il.

