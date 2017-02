Modou Diagne Fada : « Cette 12e Législature est la plus nulle et la plus faible de toute l’histoire du Sénégal »

Modou Diagne Fada, le leader du Parti "Les démocratiques réformateurs /Yessal", a avoué toute sa réprobation face la qualité des débats et du vote des lois dans la 12 e législature présidée par Moustapha Niasse qu’il considère comme «la plus nulle et la plus faible » de toute l’histoire parlementaire du Sénégal.



« J'en suis à ma troisième Législature. Mais, d’après ce que j’ai vécu, cette 12e Législature est la plus nulle, la plus faible. Et elle a battu le record de levées d’immunité parlementaire », a sèchement critiqué celui qui est l’un des hommes forts de Darou Mousty dans les colonnes de l’Observateur du jour.



«En dehors du débat budgétaire qui a toujours été bâclé, des questions orales et d’actualité, l’Assemblée nationale, sous Moustapha Niasse, n’a pas tenu ses promesses. Elle est presque aphone », a-t-il ajouté, tout en fustigeant la mainmise de l’Exécutif dans le fonctionnement de cette 12 e Législature.



« Les députés de la majorité sont à la solde du pouvoir. On n’attend pas de commission et les députés ne font que voter les lois sans en comprendre la teneur. En termes d’absentéisme, et au niveau de la qualité des débats, c’est la législature la plus faible », a ensuite martelé l’ancien ministre de l’Environnement et de Protection de la Nature.



Rappelons que Modou Diagne Fada a été exclu du groupe parlementaire PDS à la suite de son refus de céder son fauteuil de Président dudit groupe à Aida Mbodj.



