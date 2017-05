Modou Diagne Fada : « Il faut bâtir une unité pour faire face… ce que j’ai dit à Souleymane Ndéné Ndiaye … »

Le leader des Démocrates Réformateurs ( LDR Yessal) qui était en tournée politique à Saint-Louis, a fustigé la « détention arbitraire » du maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. Selon Modou Diagne Fada qui fait de la libération « sans conditions » du maire de Dakar son exigence, a appelé les « forces vives de la Nation à s’unir pour barrer la route à la dictature rampante ».



« Il faut bâtir une unité totale et parfaite pour faire face. Aucun démocrate épris de paix et de justice ne pourrait accepter cette injustice. Ceci doit être pour toute l’opposition, une position de principe », a-t-il dit.



« Pour assurer la cohabitation, il faut asseoir, dès maintenant, une unité totale de l'opposition sur le plan national et départemental », a ajouté l’ancien ministre.



« Quand Souleymane Ndéné Ndiaye m’a dit qu’il a répondu à l’appel de Macky Sall, j’ai dit que nous ne pouvons plus cheminer ensemble », a-t-il révélé devant une mobilisation des membres de la coalition Manko Wattu Ndar. « Nous sommes restés droits sur nos bottes. J’ai mandat de travailler avec des partis de l'opposition», a-t-il ajouté.



Pour le président des démocrates réformateurs, « il faut exercer la pression nécessaire pour que le vœu des Sénégalais se réalise. L’unité de l’opposition au plan national et départemental, nous permettra d’avoir des députés à la hauteur de leur responsabilité ».



Landing DIEDHIOU, Leral.net