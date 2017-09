Modou Diagne Fada : « Nous attendons Ali Ngouille Ndiaye à l’œuvre » Le chef de file du parti "Les démocrates réformateurs/Yessal" n’a pas été surpris du départ de Abdoulaye Daouda Diallo du ministère de l’Intérieur. Pour autant, il n’est pas plus rassuré que ça par rapport au nouvel arrivant, Ali Ngouille Ndiaye.

« Aly Ngouille Ndiaye est un homme du sérail ; il est aussi coloré qu’Abdoulaye Diallo. En termes de militantisme, les deux hommes se valent », a-t-il laissé entendre.



Pour autant, l’ancien ministre attend le nouvel occupant à l’œuvre. « On verra bien dans l’action quel sera son comportement vis à vis de l’opposition et surtout de ses revendications », a-t-il indiqué.



L’opposition avait fait du départ de Abdoulaye Daouda Diallo, son cheval de bataille. Il est accusé de n’avoir pas été à la hauteur, dans l’organisation des élections législatives du 30 juillet 2017.





