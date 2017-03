Modou Diagne Fada:" Wade doit se reposer" Le leader de Ldr/Yessal, Mamadou Diagne Fada, était en tournée dans le département de Mbour. Après les étapes de Diass, Nguékokh, Sandiara, Thiadiaye et Ndiaganiao, la délégation a terminé sa tournée à Mbour au quartier Diamaguène.

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Mars 2017 à 10:41 | | 0 commentaire(s)|

" Tu as pris les choses au sérieux par ta générosité, tu as fait que, ce qui devait être une simple visite de quartier, est devenu un meeting. Mon frère, je voudrais te féliciter et te remercier de ton engagement qui a produit cette belle réussite. Tout Mbour est là", a d'emblée dit Modou Diagne Fada à Pape Birame Ndiaye, ancien député libéral qui a organisé cette rencontre.



"Nous sommes arrivés dans le département de Mbour le jeudi. Nous avons commencé notre tournée par la commune de Diass où nous avons visité plusieurs localités: Nadayane, Popenguine, Sindia... Nous avons fait plusieurs localités, dans la commune de Malikounda dont Nianing qui mérite d’être communalisée. Nous avons promis aux populations de Nianing, de défendre le dossier de la communalisation de Nianing. Nous avons été à Sandiara, Ndiaganiao, Thiaidaye, nous avons été dans tous les quartiers de Mbour. Il nous reste encore quatre jours à faire dans le département de Mbour", a ajouté Modou Diagne Fada.



"Nous avons fait le tour du pays. Nous sommes une nouvelle (ndlr, parti), mais une grande formation politique. Lors de la création de notre parti, nous avons dit que le landerneau politique a un hôte de qualité. Un taureau est entré dans la l'enclos, nous arrivons avec notre démarche, nous arrivons avec notre philosophie, nous arrivons avec nos convictions, nous arrivons avec notre détermination et notre engagement, nous arrivons pour pouvoir avoir l'honneur un jour, de faire du Sénégal un pays prospère, développé, véritablement émergent et non immergent", ironise-t-il.



A en croire Modou Diagne Fada, "toute la relève du Pds est dans le Ldr/Yeesal". Un parti qui se dit "différent des autres, faisant la politique autrement et connaissant les tares du système". "On ne doit pas refuser à Wade a son droit de se reposer, car il a tellement donné à son pays qu'il mérite de se reposer. On ne peut pas décréter qu'il n'y a qu'un plan A, qu'il soit interdit de parler de plan B", conclut-il.



La Tribune



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook