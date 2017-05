Modou Diagne Fada à l’opposition : "Si nous ne faisons rien, le régime de Macky Sall marchera sur nous"

Le député Modou Diagne Fada a invité lundi, les différentes composantes de l’opposition à faire cause commune contre "toute tentative» de remettre en cause la sincérité des législatives de 30 juillet 2017".



«Nous avons des difficultés avec les cartes d’électeurs, l’affichage des listes d’électeurs, entre autres. Si nous ne faisons rien, le régime de Macky Sall marchera sur nous», a-t-il prévenu.



Le patron du parti les Réformateurs et Démocrates « Yessal » annonçait hier, lors d’une conférence, la création d’une coalition dénommée «Manko Yessal Sennegaal », une dissidence de Mankoo Taxawu Senegaal. Pour avoir un œil attentif sur le déroulement du processus électoral, Diagne Fada invite les partis membres de l’opposition à dépasser leurs divergences. Après le dépôt des listes, il appelle l’opposition à se retrouver autour d’une « « Plateforme Mankoo » pour défendre la sincérité du scrutin. "Nous devons créer un front pour la régularité et la transparence des élections législatives", avise-t-il.