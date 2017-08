Modou Diagne Fada s’attaque à son tour au scrutin des Législatives L’opposition ne cesse de tirer à boulets rouges sur l’organisation des Législatives du 3O juillet dernier. A l’image de Maître Wade qui a fustigé Macky Sall et son parti, mercredi, sur les manquements notés dans l’organisation, c’est au tour de Modou Diagne Fada de s’attaquer à son tour au scrutin des législatives

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Août 2017

La tête de liste de la coalition Mankoo Yessal Senegaal, Modou Diagne Fada se désole de l’organisation des élections, qu’il considère comme mauvaise. « Depuis 1988 et 1996, on n(a jamais assisté à des élections aussi mal organisées. L’organisation des élections législatives du 30 juillet dernier était mauvaise », déclare-t-il avant de poursuivre, en arguant que « beaucoup de Sénégalais ont disposé de leurs cartes d’électeur mais n’ont pas pu voter », rapporte l’Observateur.



Le leader des démocrates réformateurs/Yessal pense que ces élections ont donné une image négative de notre pays. « Ce qui a été constaté à Touba et en Côte d’Ivoire, est déplorable. Des superviseurs de l’Union Africaine et de l’Union Européenne sont repartis déçus. Ils ne s’attendaient pas à ce que le Sénégal puisse offrir une telle image », relaye encore l’Obs.

