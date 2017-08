Modou Lô/ Lac 2 le 29 octobre, Papa Sow/ Ama Balde le 19 Novembre

La messe est dite. Le combat Modou Lo/ Lac de Guiers 2 est calé pour le 29 octobre 2017 et Papa Sow/ Ama Baldé, le 19 Novembre. Cette décision irrévocable a été prise à l’issue de la rencontre qui s’est tenue, hier, entre le ministre des Sports, le CNG de lutte et les deux promoteurs.



Les combats Modou Lo/ Lac2 et Papa Sow/Ama Baldé sont reportés jusqu’à la saison prochaine. Hier, le ministre des Sports, Matar Bâ, a reçu le CNG ainsi que les promoteurs Pape Abdou Fall et Assane Ndiaye, pour trouver une solution définitive a la tenue des affiches de fin de saison qui ont été reportées suite au drame de Demba Diop.



A l’issue de cette rencontre, deux dates ont été retenues. « PAF production » va organiser son combat Modou Lô/ Lac de Guiers 2 le 29 octobre 2017 et Baol production sera en lice le 19 Novembre 2017, pour le duel Ama Baldé/ Papa Sow.



Deux dates irréversibles sauf en cas de force majeure. Les promoteurs sont fixés et n’ont plus le choix. Ils sont obligés de se conformer à cette décision prise après concertation. Alors, le compte à rebours a démarré pour les organisateurs qui n’ont que quelques semaines, pour tout remettre sur les rails et offrir un beau spectacle aux amateurs.



Au cours de cette réunion, il a été également décidé que la saison s’arrête le 15 Août prochain. Ceux qui espéraient une prolongation comme l’avait prononcé le ministère dans Sunu Lamb, peuvent déchanter. Le Comité national de gestion de la lutte va prendre quelque mois de congé, pour souffler un peu et rouvrir ses portes le 1er octobre prochain.





Sunu- Lamb