Modou Lô-Lac 2 prévu le 29 octobre prochain Le 29 octobre constitue "une bonne date" selon le camp de Rock Energie et celui du Walo pour disputer le combat mettant aux prises leurs poulains respectifs, en l'occurrence Modou Lô et Lac 2.

Le président de Rock Energie, Cheikh Sow dit être en phase avec le ministre des Sports, Matar Ba, le président du Cng, Alioune Sarr, et le promoteur, Pape Abdou Fall, qui ont retenu le 29 octobre pour organiser le combat que son poulain, Modou Lô doit livrer contre Lac 2. "J'ai été informé de la nouvelle hier (mardi) par Thierno Ka (responsable com du Cng). Nous n'avons rien à dire par rapport à cette date si ce n'est qu'elle nous agréé", a confié au bout du fil, le patron de l'écurie Rock Energie.



Rappelant que c'est à cause "d'un cas de force majeure" que ce duel avec le sociétaire du Walo a été renvoyé, le président Cheikh Sow de souligner que son poulain mettra à profit les deux mois qui le séparent de cette confrontation, pour conserver les acquis.



"Modou Lô est prêt depuis longtemps. Il est dans les dispositions de disputer ce combat même dimanche prochain", a-t-il indiqué.



A la question de savoir est-ce que Modou Lô compte se rendre à l'étranger pour y poursuivre sa préparation, notre interlocuteur de dire qu'il y a une forte probabilité de voir le Rock des Parcelles Assainies rester au Sénégal pour y peaufiner sa stratégie. "Je ne pense que Modou Lô va se rendre à l'étranger comme ce fut le cas pour son dernier voyage aux Etats-Unis."



Du côté de l'écurie du Walo, c'est le directeur technique, Mouhamed Aly qui s'en est expliqué. Sa position ne dépare pas de celle du président du Rock Energie. "Le 29 octobre reste une bonne date pour nous. Le mieux serait d'en finir le plus rapidement possible avec ce combat qui n'a que trop duré. Voilà que cela fait maintenant 7 mois qu'il a été ficelé.



Ce qui nous renforce dans notre conviction que nous serions même en phase avec les autorités si ces dernières venaient nous proposé une date plus rapprochée que le 29 octobre prochain. Nous voulons en finir le plus rapidement possible et penser à autre chose", a fait remarquer l'ancienne gloire de la lutte.



Confiant que "Lac 2 s’entraîne constamment", Mouhamed Aly écarte l'hypothèse de voir son poulain se rendre à l'étranger pour une quelconque préparation. "C'est vraiment gaspiller de l'argent que de se payer son billet pour aller à l'étranger pour y préparer un combat. On ne pourra pas faire les contacts à l'étranger, ce n'est qu'au Sénégal qu'on pourra les faire", fait remarquer le technicien.



Prévu le 23 juillet dernier, le combat Ama Baldé-Papa Sow, organisé par Assane Ndiaye, et qui n'a pu se tenir à date échue, à cause des événements tragiques de Demba Diop, a été finalement calé pour le 19 novembre prochain.





