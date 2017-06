Modou Lô/Lac De Guiers 2 et Bombardier/Eumeu Sène : Enjeux et perspectives de deux chocs au sommet

L’arène va vers des combats explosifs aux mois d’août. Chacune de ces confrontations offre une kyrielle d’enjeux et des perspectives alléchantes en cas de succès pour ces quatre Vip, à savoir Modou Lô et Lac 2 d’un côté et Bombardier et Eumeu Sène l’autre. Décryptage.



Modou Lô vaincre pour croiser le vainqueur B52/ Eumeu



L’enjeu principal de son combat face à Lac de Guiers 2, sera de gagner pour affronter, la saison prochaine, le vainqueur du duel royal entre Bombardier de Mbour et Eumeu Sène de Tay Shinger. Modou Lô avait l’occasion de remporter cette couronne lorsqu’il affrontait Bombardier, le 25 juillet 2015. Malheureusement pour lui, il a perdu ce choc. Maintenant, il doit passer à l’étape de Lac 2 pour que cette porte soit rouverte et que les choses aillent dans le sens qu’il souhaite. Modou Lô a la lourde ambition d’offrir la couronne à sa localité des Parcelles Assainies. Un rêve qui peine à être matérialisé.



Lac 2 battre pour entrer dans la Cour du Roi



Avec un parcours mitigé de deux victoires devant Yekini et Moustapha Guèye, deux nuls au sortir de son combat contre Modou Lô et Eumeu Sène sans oublier une défaite devant ce dernier, Lac 2 doit tout faire pour battre son prochain adversaire afin de montrer qu’il a la peau dure pour régenter au sommet de l’arène.



Un succès de Lac 2 face à Modou Lô va lui permettre de coller au peloton de tête. Même s’il ne peut croiser Bombardier comme il l’a toujours expliqué et Eumeu Sène l’ayant écarté parmi ses potentiels adversaires, Lac 2 pourrait prétendre à un combat Gris Bordeaux de Fass si ce dernier sort vainqueur face à Balla Gaye 2. Pour l’heure, avant de s’épancher sur cette perspective de carrière, il doit d’abord battre Modou Lô pour l’honneur et le prestige et rester au contact du wagon royal.



Bombardier : gagner pour consolider sa royauté



L’enjeu principal face à Eumeu Sène sera de garder sa couronne de Roi des arènes. Depuis sa victoire prestigieuse devant Balla Gaye 2 de Guédiawaye, le 8 juin 2014, Bombardier détient jalousement ce titre tant convoité par les ténors.



Le 13 août 2017, il devrait confirmer, face à Eumeu Sène. L’objectif renouvelé de Bombardier est de terminer sa carrière avec la couronne de Roi des arènes.



Eumeu Sène : devenir 2e Roi des arènes à Pikine, après Tyson



Eumeu Sène a presque tout eu dans sa carrière, sauf la couronne de Roi des arènes. Pour y arriver, l’enfant de Pikine sait ce qu’il doit faire. Une victoire aux dépens de Bombadier suffira à trouver ce bonheur.



Le 13 août prochain, sous réserve d’une régulation du duel au Cng, Eumeu Sène jouera le combat de sa vie dans l’arène. L’ancien pensionnaire de Boul Faalé n’a jamais été aussi proche de ce titre. C’est son premier contre un Roi des arènes. Il affronte un adversaire qui a battu Balla Gaye 2 et Modou Lô. Alors que le chef de file de Tay Shinger a eu des fortunes diverses contre ces deux lutteurs : deux succès contre Balla Gaye 2 et une défaite face à Modou Lô.



Après Tyson, Pikine attend son prochain Roi des arènes.



( Source: SunuLamb)

