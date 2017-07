Modou Lo – Lac de Guiers 2, règlement de comptes au sommet de l’arène

Six ans après leur premier combat qui s’était soldé sur un nul (le 4 avril 2011), le Roc des Parcelles Assainies et le Puncheur du Walo se retrouvent, ce dimanche, au stade Demba Diop.



C’était le 4 Avril 2011, le Sénégal fêtait son 51e anniversaire d’indépendance. La lutte avec frappe avait tenu à mettre la main à la pâte, avec comme affiche, le grand combat entre Modou Lo – Lac de Guiers 2. Le stade Demba Diop affichait plein avec ses 15 mille places. Un combat qui promettait d’être étincelant. Tellement la pression était au plus haut, les filles s’évanouissaient. A leur réveil, malheureusement, il n’y avait ni vainqueur, ni vaincu. Durant tout le combat, ils ne sont adonnés qu’à une seule bagarre et quelques vifs accrochages, par moments. Les 20 minutes réglementaires plus les 5 minutes additionnelles ne les départageront pas.



Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts, Modou Lô s’est offert à deux reprises le 3e Tigre de Fass (le 15 juillet 2012 et le 31 juillet 2016) et Eumeu Sène. Seul Bombardier fut trop lourd pour lui. De même que Lac 2, après sa défaite que lui a infligée Eumeu Sène, il s’est ressaisi avec une victoire sur Papa Sow. Mais il a gagné en confiance en battant Yekini, le 24 Juillet 2016.

Six ans plus tard, Modou Lô et Lac de Guiers 2 se retrouvent pour se racheter aux yeux des amateurs de la déception du 4 Avril 2011.



Modou Lo et Lac de Guiers s’affrontent ce dimanche avec la ferme volonté de rentrer avec une victoire. Mais surtout, de régler leurs comptes.



(L'Observateur)