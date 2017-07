« Modou Lo est un hypocrite, je vais le corriger », dit Lac2 Le champion de l’écurie Walo est très fâché contre son prochain adversaire du 16 juillet. Lac 2, qui a fait face à son public et aux journalistes dit que le combat face au Rock, est très important à ses yeux. Raison pour laquelle, il va faire une démonstration de force et le battre sans faille. Sans oublier l’apport de Balla Gaye 2 qui a fait le déplacement, et qui, selon le "Diato", lui a donné des conseils pour battre Modou Lo.

Le champion de l’écurie du Walo, Lac2 a changé sa communication et devient plus agressif envers son adversaire. Pour lui, les raisons sont simples. Il a déclaré: « chaque combat a sa stratégie de communication. Pour celui-là, j’ai carrément changé de style et je sais pourquoi, car je dois faire face à un lutteur sournois, qui parle tout bas pour te faire mal, ou autre. Il est méchant, c’est un hypocrite. Et face à cette situation, il fallait que je change de stratégie, et je voulais aussi que les gens découvrent un autre Lac2 ».





«Je l’ai dit et je le répète. Je vais le corriger avant de le battre. A coup sûr, il va recevoir mes coups. Cela va arriver, car c’est un combat entre deux puncheurs. Et s’il n’est pas prêt à se battre avec moi, je vais procéder à la lutte pure. Comme les gens disent que je suis limité sur ce plan, je vais montrer ce jour-là, que j’ai beaucoup de qualités dans ce domaine », assure Lac2.



Il n'a pas manqué de revenir sur l’insulte de trop. Estimant que Modou Lo l’a insulté. « Cela m’a traversé la gorge. Je n’ai pas supporté que Modou Lo m’insulte. Il me l’a fait, mais il ne va plus le refaire. Je ne suis pas né pour être insulté », déplore le lutteur de Guédiawaye qui ajoute : « il ne va plus m’insulter et cela, c’est moi qui vous le dit ».





