Modou Lo et Lac 2 : «refaire son arsenal mystique ou perdre » (Moussa Gningue)

Son nom est collé à l’écurie Fass même s’il a préfère prendre du recul depuis la retraite de Moustapha Guèye, 2e tigre de Fass. Lui, c’est Moussa Gningue. Selon le sorcier, les quatre lutteurs que sont Modou Lo, Lac2, Papa Sow, Ama Balde devront refaire tous leurs arsenals mystiques après la reprogrammation de leur combat, s’ils ne veulent pas mordre la poussière.



Moussa Gningue est catégorique. Si les prochains adversaires des combats Papa Sow/ Ama Balde et Lac2/Modou Lo souhaitent gagner leur duel respectif, ils devront revoir tout leur arsenal mystique.



« Si les quatre lutteurs ne retournent pas auprès de leurs préparateurs mystiques et leurs marabouts après la reprogrammation de leur combats, ils vont perdre. Tout lutteur qui ne va pas refaire son arsenal mystique, va perdre. Ils ne doivent pas tout jeter, mais ils devront renforcer leur cumu-kaay.



Il y a des marabouts qui vivent dans des villages très reculés ou il n’y a ni télévision, ni radio. Les gens sont complètement coupés du reste du monde. Ces gens-là (marabouts), les lutteurs doivent les informer de la reprogrammation des combats. Le lutteur qui négligera le volet mystique, va le regretter.



Il n’est pas question de tout remettre en cause puisque tout était fin prêt. Cependant, le rapport impose indéniablement, qu’on revoie certaines choses, qu’on renforce et qu’on renouvelle certaines autres choses pour se mettre à l’abri d’être atteint mystiquement. C’est impératif et je le répète », prévient Moussa Gningue, le sorcier de Fass toujours si craint, bien qu’ayant pris ses distance par rapport à la seule écurie qu’il a connue dans sa vie de féticheur.







Sunu-Lamb

