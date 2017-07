Modou Lo vs Lac 2: Assane Ndiaye veut le combat au stade Léopold Sedar Senghor Le promoteur de Baol production veut le combat Modou Lo vs Lac au stade Léopold Sedar Senghor.

Le stade Demba Diop est actuellement indisponible à cause du drame qui a eu lieu samedi dernier, lors de la finale de la Coupe de la Ligue qui opposait Stade de Mbour et USO. Le gouvernement du Sénégal a suspendu toutes activités sportives et culturelles et le mur de la tribune découverte doit être réfectionné.



Assane Ndiaye pense que le stade Léopold Sédar Senghor peut être une nouvelle option pour concrétiser ce duel cette saison. « Tout le monde sait qu’il n’y a que deux stades pour abriter ce combat. C’est soit Demba Diop soit Léopold Sédar Senghor », a confié Assane Ndiaye dans les colonnes de SunuLamb.

