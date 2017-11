Modou Lo vs Lac de Guiers 2 encore reporté au 28 janvier Un ouf de soulagement pour le monde de la lutte. Le combat de la clarification tant attendu entre Modou Lô et Lac 2, livré le 28 janvier 2018.

Sur invitation du CNG, le promoteur Pape Abdou Fall, Birame Gningue, parrain de Modou Lô et Mohamed Ali, manager de Lac de Guiers 2, se sont retrouvés hier (mercredi) autour d’une table en présence de Thierno Kâ, 1er vice-président du Cng chargé de la lutte, pour trouver un terrain d’entente sur une nouvelle programmation de l’affiche Modou Lô / Lac 2. Ainsi, toutes les trois parties ont accordé leurs violons : le duel tant attendu aura lieu le 28 janvier 2018.



Le choc avait été programmé à la date du 29 octobre suite aux incidents du stade Demba Diop survenus lors de la finale USO / Stade de Mbour du 15 juillet dernier. Cette nouvelle reprogrammation avait été annulée pour cause d’indisponibilité du stade Demba Diop.









