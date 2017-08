Modou lô met en garde le puncheur : « Que Lac 2 travaille plus et parle moins » Venu assister à la "Nuit de la Lutt"e, organisée samedi dernier à Dakar par le CNG, Modou Lô a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. Celui que l'on surnomme Xaragne Lô met en garde Lac 2 et lui demande de « travailler plus et de parler moins ».

Votre combat contre Lac2 a été fixé au 29 octobre. Comment voyez-vous cette nouvelle date. Vous va-t-elle ?



C’est très normal. Le report du combat n’est pas de la faute d’aucun lutteur ou promoteur. C’est le destin qui a voulu que le combat soir reporté. Comme il devait avoir lieu en fin de saison, il est très normal qu’on l’ait reprogrammé an tout début de saison prochaine. J’estime que c’est une très bonne date.



C’est l’occasion pour moi de saluer le ministre des Sports et le CNG, qui ont fait un travail remarquable pour obtenir que cette date soit fixée. C’est un combat que nous avons préparé pendant plusieurs mois. Il est temps de solder les comptes et de passer à autre chose.



Lac2 a dit que même si le combat se tient aux Parcelles assainies, il va vous corriger. Que lui répondez-vous ?

Il ne cesse de parler depuis que le combat est ficelé. Ce n’est pas nouveau que dans l’arène qu’un lutteur tente de cacher ses carences par le verbe. Qu’il travaille plus et parle moins. C’est mieux pour lui et il en saura quelque chose le jour du combat.





