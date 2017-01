Mohamed Ibn Chambass:"Il n'y a aucune disposition dans cette déclaration...lui offrant l'impunité"

L'exil de Yahya Jammeh en Guinée Equatorial ne constitue pas un moyen de le soustraire à la justice, selon le chef du bureau des Nations-Unies pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas, qui a précisé que la déclaration conjointe de l'Onu, de la Cdeao, et l'Ua publiée au soir de son départ est "un simple texte politique" pour faciliter une solution pacifique à cette crise. "Ce n'est pas un accord signé entre Jammeh et les trois organisations. Tout ce que que contient le document est conforme à la Constitution gambienne. Donc, il n'est pas question d'impunité dans ce document qui est contraire à la loi gambienne", a expliqué M. Chambass, hier lors d'une conférence de presse à Dakar.



Le représentant de l'Onu en Afrique de l'Ouest ajoute que le texte a été bien étudié par les services juridiques de l'Onu pour éviter tout amalgame. "Il n'y a aucune disposition dans cette déclaration qui dit que Jammeh bénéficie d'un accord politique ou judiciaire lui offrant l'impunité. Le département des affaires juridiques de l'Onu a bien analysé ce document pour veiller à ce qu'aucune disposition ne puisse laisser à croire à une impunité à Yahya Jammeh. S'il est accusé d'avoir commis des actes répréhensibles par les lois gambiennes, il peut être poursuivi selon le cadre défini par les lois et règlements de la Gambie", a affirmé Ibn Chambass.