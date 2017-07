Mohamed Lamine Massaly dénonce les "achats de consciences" à Thiès

La tête de liste départementale de la coalition gagnante Wattu Senegaal à Thiès, se dit prêt à en découdre aujourd’hui, avec les responsables de Benno Bokk Yakaar dans la cité du Rail, s’ils ne mettent pas fin à l’achat de consciences.



« Ils sont conscients d’avoir perdu à Thiès, alors ils décident d’acheter la population pour la modique somme de 3 000 à 5 000 francs. Je lance un appel à la paix depuis le début, maintenant si Bby ne nous suit pas sur cette lancé, le sang va couler ici à Thiès, je suis même prêt à retourner en prison», s’indigne Massaly.



Le responsable du PDS demande aux forces de l’ordre de régler la situation immédiatement, sinon lui et ses partisans, vont s’en charger. Et d'ajouter, "la population est en train de dénoncer la situation en vain, quant à moi j’appelle à la non-violence et que le meilleur gagne".



Ndèye Rokheya Thiane