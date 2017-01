Mohamed Ly, sur la candidature avortée de Bathily : "il faut que le Sénégal fasse le point sur son "isolement diplomatique" » Mohamed Ly est analyste, président du Think tank Ipode (Innovations Politiques et Démocratiques).



Rédigé par leral.net le Mardi 31 Janvier 2017 à 13:00 | | 6 commentaire(s)|

« Entre ce qui s'est passé en Gambie et cette élection ratée de Bathily il faut que le SÉNÉGAL fasse le point sur ce qui semble être un "isolement diplomatique" dans.la région l'autoglorification excessive en terme de diplomatie risquera de nuire à nos intérêts à long terme.



On a besoin de faire un gros coup d'introspection car la constitution de blocs de réticence sur notre dossier doit être pris très au sérieux ainsi que certains positionnements sur l'échiquier diplomatique continental. La figure de BATHILY était tellement forte que le chemin semblait presque balisé pour notre pays pour accéder à la commission de l'UA.



Il y a des points qu'on ne peut pas traiter comme ça sur un mur facebook, mais il est temps de continuer à mener à bien nos relations "compliquées" avec la Mauritanie, La Guinée, l'Algérie et les pays de la corne de l'Afrique (pour des raisons qu'on taira ici)



Que le candidat du Président Idriss Déby candidat sortant à la tête de l'UA soit passé est un enseignement utile pour ce type de poste. Sans omettre la longévité du Président Déby sur l’échiquier africain qui lui a permis de nouer des alliances solides et des axes de partenariats gagnant/gagnant



En résumé, notre diplomatie est satisfaisante sur la défense de certains idéaux dans les instances internationales, mais elle piétine un peu dans la diplomatie de proximité avec les voisins proches et les moins proches.



Il est grand temps de RIPOSTER ! Nous avons le réseau et les moyens."



Source : Page Facebook de Mohamed Ly

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook