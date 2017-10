Mohamed Wade, un jeune gardien sénégalais de 17 ans sur le banc du Real Madrid en Copa del Rey

Mohamed Airam Ramos Wade de son vrai nom, ce jeune gardien de 17 ans (né le 13 avril 2000) fait déjà parler de lui dans l'équipe des U17 de l'Espagne.



Né à Tenerife, Moha utilise bien son 1,88 mètres pour séduire les observateurs et plus particulièrement, ses dirigeants qui comptent prolonger son actuel contrat en cours jusqu'en 2018.



Il pourrait bien rejoindre les "Lions", s'il parvient à se mettre quelques matches avec l'équipe A du plus grand club au monde et pourquoi pas, participer à la phase finale de la Coupe du monde 2018, si le Sénégal parvient à décrocher son ticket pour la Russie. C'est tout le mal qu'on lui souhaite.







Thierno Malick Ndiaye