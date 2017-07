Mohammad Boun Abdallah Dionne appelle les électeurs, à "aller retirer leurs cartes et à ne pas se tromper de liste" Rédigé par leral.net le Lundi 10 Juillet 2017 à 22:56 | | 0 commentaire(s)|

La tête de liste de la coalition présdientielle Benno Bokk Yakaar (BBY), Mahammad Boun Abdallah Dionne a appelé, lundi, les populations de Linguère (Louga), à aller retirer leurs cartes d’identité en souffrance dans les commissions administratives.



La caravane de la tête de liste nationale de BBY a sillonné jusque très tard dans la nuit du dimanche au lundi, différentes localités du département de Linguère.



"Allez retirer vos cartes. Allez retirer vos cartes. Les cartes sont dans les préfectures et sous-préfectures. Nous sommes en hivernage, certains sont préoccupés par les travaux champêtres, il faut les exhorter à aller retirer leurs cartes dans les commissions administratives", a lancé la tête de fil de BBY, en escale à Dahra.



Les électeurs doivent aller retirer leurs cartes s’ils veulent donner une majorité au Président Sall, a souligné le Premier ministre, qui a demandé aux militants et sympathisants de ne pas se tromper de liste le 30 juillet prochain.



En outre, Mohammad Boun Abdallah Dionne a invité les leaders de BBY à l’unité car, dit-il, il s’agit de "donner la majorité au président Macky Sall, pour continuer la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent".



Le porte-étendard de la coalition BBY est par ailleurs, revenu longuement sur les réalisations du gouvernement dans ce département, en citant entre autres, "la construction de 59 forages, de pistes de production et le mur de clôture de 120 km du Ranch Dolly".



Au meeting de Linguère où se sont succédé au micro plus de dix orateurs qui ont tous salué les réalisations du gouvernement, la tête de liste de la coalition BBY a réitéré son appel au retrait des cartes avant de déplorer la dislocation des forces dans le département.



Mohammad Boun Abdallah Dionne a, à cet effet, appelé à l’unité des responsables politiques pour permettre une "victoire éclatante".



Les gouttes de pluies tombées n’ont pas empêché la caravane de BBY à poursuivre sa route jusqu’à Barkédji, où Mohammad Boun Abdallah Dionne a réconcilié le maire de Linguère Aly Ngouille Ndiaye et Samba Diabel Kâ.



"Nous ne voulons pas de fissures. Nous appelons à l’unité pour gagner sereinement", a-t-il lancé à tous les leaders de la mouvance

Accueil Envoyer à un ami Partager