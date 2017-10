Mohammed Airam Ramos Wade, découvrez ce Sénégalais qui évolue au Real Madrid Rédigé par leral.net le Lundi 30 Octobre 2017 à 12:59 | | 0 commentaire(s)|

Sénégalais d’origine, Moha comme on le surnomme est actuellement le troisième portier du grand Real Madrid. Excellent avec la Juvenil A en Youth League, le natif de Santa Cruz de Tenerife (13 Avril 2000) n’a pas attendu longtemps pour taper dans l’œil de l’actuel meilleur entraîneur du monde, Zinedine Zidane qui l’a lancé chez les pros au mois de Mai dernier alors que son fils Luca (18 ans) s’était distingué avec une boulette en Youth League.



Comme la plus part des jeunes footballeurs, Moha a commencé à taper le cuire dans les ruelles de son quartier natal avant d’intégrer le centre de formation de l’UD Longuera entre 2004-2012. Talentueux et promis à un bel avenir, le CD Ténérife vient le chercher en 2012 avant qu’il ne tape dans l’œil des recruteurs du Real Madrid, à la recherche de la perle rare en 2014. Depuis lors, l’hispano-sénégalais ne cesse de progresser au sein de la Casa Blanca.





Avec ses 1,88 mètres, Mohammed Airam Ramos Wade pourrait être l’avenir dans les cages du Sénégal en carence d’un portier de haut niveau depuis la retraite de Tony Mario Sylva. Âgé de 16 ans, le jeune madrilèn est certes en équipe jeune U17 de la Roja (champion d’Europe 2017), mais il reste tout de même sélectionnable pour les "Lions" de la Téranga qui sont à deux doigts de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde Russie 2018, qui se déroulera du 14 juin au 15 juillet 2018.



A l’image d’un Kalidou Koulibaly, le Sénégal pourrait enregistrer la venue d’un autre binational de qualité pour étoffer son effectif actuel, à la conquête des titres continentaux et mondiaux pour les années à venir. En tout cas, Mohammed a tout ce qu’on attend d’un futur grand gardien de but moderne. Ce qui est sûr, c’est qu’il ne va pas tarder à s’imposer dans l’effectif Merengue puis qu’il impressionne déjà aux entraînements avec les Keylor Navas et Kiko Casilla, reléguant Luca en 4e position.



Bon dans ses relances, le jeune portier a aussi une bonne maîtrise de balle aux pieds. Maître dans sa surface de réparation comme ce furent les cas lors des sorties de la Juvenil en Youth League, sa taille et son physique font de lui l’un des plus grands espoirs du Real Madrid, qui compte prolonger prochainement son contrat actuellement en cours jus’qu’en 2018.



Prénoms : Mohammed Airam

Nom : Ramos Wade

Date et Lieu de naissance : Né le 13 Avril 2000 à Santa Cruz (Tenerife / Espagne)

Nationalité : Hispano-sénégalais (Espagne / Sénégal)

Poste : Gardien de but

Club actuel : Real Madrid (depuis 2014)

Anciens clubs : UD Longuera (2004-2012), CD Tenerife (2012-2014)









