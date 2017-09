Mois de Muharram 1439/Septembre 2017 : Suivi croissant de Lune Pour Dakar et la Mecque (Par Ahmadou Makhtar Kanté)

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Septembre 2017 à 10:10 | | 0 commentaire(s)|



Quels enseignements tirer des données astronomiques ? La conjonction prochaine se produit le mercredi 20 Septembre 2017 à 05h 30min UTC ;

; Cela correspond à 05h 30min heure légale de Dakar (pas de décalage horaire) et 08h 30min heure légale de la Mecque (3h de décalage horaire) ;

heure légale de Dakar (pas de décalage horaire) et heure légale de la Mecque (3h de décalage horaire) ; Les conditions astronomiques sont telles que le croissant de Lune ne sera pas visible ce mercredi 20 septembre à l’œil nu dans les deux Amériques, en Afrique, en Europe et en Asie ;

Le croissant de Lune ne sera pas visible ce mercredi 20 septembre ni à l’œil nu ni à l’aide d’instrument optique en Afrique de L’est, en Arabie saoudite et dans le reste de l’Asie ;

Les conditions astronomiques sont réunies pour que le croissant de Lune soit visible à l’œil nu là où le ciel est suffisamment dégagé aux Amériques, en Afrique y compris le Sénégal, en Asie de l’ouest y compris l’Arabie saoudite, le jeudi 21 septembre 2017 ;

là où le ciel est suffisamment dégagé Pour le Sénégal, voici les paramètres de l’IMCCE, Observatoire de Paris d’après le calcul des éphémérides faits pas Patrick Rocher à notre demande : coucher du soleil à 19h 5min, coucher de la Lune à 20h 16min, âge de la Lune 37,60h, élong. = 18,15°, haut. Lune = 16,07, au moins 1heure de temps pour voir le croissant de Lune ;

Pour la Mecque, le calcul donne : élong. = 16,36°, haut. Lune = 13,53°, Coucher du Soleil à 15h 17,0m, coucher de la Lune à 16h 19,3m, âge de la Lune 33,79h ;

Si l’Arabie saoudite applique la règle de jurisprudence islamique en la matière qui consiste à compléter le mois en cours à 30 jours, alors le premier jour du mois de Muharram 1439 sera le vendredi 22 septembre 2017 ;

Si l’Arabie saoudite observe à l’aide d’instruments optiques, le croissant de Lune ne pourra être vu dans ce pays que le jeudi 21 septembre 2017, et dans ce cas de figure aussi, le 1 er jour du mois de Muharram 1439 sera le vendredi 22 septembre 2017 ;

Pour le Sénégal, le croissant de Lune sera visible à l’œil nu le jeudi 21 septembre 2017 si les nuages ne gênent pas, ce qui fait que le 1er jour du mois de Muharram 1439 va tomber le vendredi 22 septembre 2017. Pour la Mecque comme pour Dakar, le 1er jour de Muharram 1439 tombe le vendredi 22 septembre 2017

Le jour d’Achoura (Tamkharit), 10e du mois de Muharram tombe le dimanche 1er octobre 2017

Rappel de quelques Hadiths sur les mérites du jeûne du jour d’Achoura :

D’après Abou Qatada (qu’Allah l’agrée), le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a été interrogé concernant le jeûne du jour de ‘Ashoura. Il a dit : «Il efface l’année précédente» (Rapporté par Mouslim)

D’après Ibn Abbas (qu’Allah l’agrée), le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) ne recherchait pas le mérite d’un jour sur un autre jour après le ramadan sauf ‘Ashoura (Rapporté par Tabarani)

D’après Abou Said Al Khoudri (qu’Allah l’agrée), le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : «Celui qui jeûne ‘Arafat, il lui est pardonné une année devant lui et une année derrière lui et celui qui jeûne ‘Ashoura, il lui est pardonné une année» (Rapporté par Tabarani)

D’après Ibn Abbas (qu’Allah l’agrée), lorsque le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a jeûné le jour de ‘Ashoura et a ordonné de le jeûner, ils ont dit : « Oh Messager d’Allah ! Certes c’est un jour auquel les juifs et les chrétiens donnent de l’importance ». Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : «L’année prochaine, si Allah le veut, nous jeûnerons le neuvième jour». Ibn Abbas a dit : «L’année suivante n’est pas venue avant que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) ne décède ». (rapporté par Mouslim)

D’après Ibn Abbas (qu’Allah l’agrée), le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : «Si Allah veut que je vive jusqu’à l’année prochaine, je vais jeûner le neuvième jour de peur de manquer le jour de ‘Ashoura» (Rapporté par Tabarani)

D’après Ata (qu’Allah l’agrée), Ibn Abbas (qu’Allah l’agrée) jeûnait un jour avant ‘Ashoura et un jour après. (Rapporté par Tabari, Al Bayhaqi et Tahawi)

Ibn Qayim Al Djawziya a dit dans Zaad Al Ma’ad (vol 2 p 72) : «Il y a trois degrés pour le jeûne de ‘Ashoura : Le plus parfait est de jeûner avec ‘Ashoura un jour avant et un jour après

Puis le fait de jeûner ‘Ashoura avec le neuvième jour et c’est ce qui est montré par la plupart des hadiths

Puis le fait de jeûner ‘Ashoura seul» (Cf. https://www.havredesavoir.fr/quelques-hadiths-sur-le-jeune-de-ashoura/)



Fait à Dakar, le 19/09/2017

Ahmadou Makhtar Kanté

Imam, écrivain et conférencier

amakante@gmail.com Quels enseignements tirer des données astronomiques ?Pour la Mecque comme pour Dakar,Rappel de quelques Hadiths sur les mérites du jeûne du jour d’Achoura :D’après Abou Qatada (qu’Allah l’agrée), le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a été interrogé concernant le jeûne du jour de ‘Ashoura. Il a dit : «Il efface l’année précédente»D’après Ibn Abbas (qu’Allah l’agrée), le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) ne recherchait pas le mérite d’un jour sur un autre jour après le ramadan sauf ‘AshouraD’après Abou Said Al Khoudri (qu’Allah l’agrée), le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : «Celui qui jeûne ‘Arafat, il lui est pardonné une année devant lui et une année derrière lui et celui qui jeûne ‘Ashoura, il lui est pardonné une année»D’après Ibn Abbas (qu’Allah l’agrée), lorsque le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a jeûné le jour de ‘Ashoura et a ordonné de le jeûner, ils ont dit : « Oh Messager d’Allah ! Certes c’est un jour auquel les juifs et les chrétiens donnent de l’importance ». Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : «L’année prochaine, si Allah le veut, nous jeûnerons le neuvième jour». Ibn Abbas a dit : «L’année suivante n’est pas venue avant que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) ne décède ». (rapporté par Mouslim)D’après Ibn Abbas (qu’Allah l’agrée), le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : «Si Allah veut que je vive jusqu’à l’année prochaine, je vais jeûner le neuvième jour de peur de manquer le jour de ‘Ashoura»D’après Ata (qu’Allah l’agrée), Ibn Abbas (qu’Allah l’agrée) jeûnait un jour avant ‘Ashoura et un jour après.Ibn Qayim Al Djawziya a dit dans Zaad Al Ma’ad (vol 2 p 72) : «Il y a trois degrés pour le jeûne de ‘Ashoura :(Cf. https://www.havredesavoir.fr/quelques-hadiths-sur-le-jeune-de-ashoura/)Fait à Dakar, le 19/09/2017Ahmadou Makhtar KantéImam, écrivain et conférencier

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook