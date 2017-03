Momar Ndiongue : «Me Wade pourrait engager le Pds à ne pas participer aux élections»

Il y a un doute en ce qui concerne la participation du Parti démocratique sénégalais (Pds), c’’est l’avis de Momar Ndiongue qui convoque les limogeages de Farba Senghor et Pape Samba Mboup qui, selon lui ne sont pas logiques dans une veille d’élections où les écuries s’emploient à massifier leur parti.



«Je ne serai pas surpris que, prétextant de ces cas de fraudes dont on parle au niveau des institutions etc., que Abdoulaye Wade engage le parti à ne pas participer à ces élections, parce que tout simplement Karim Wade ne pourra pas y être », a-t-il déclaré à nos confrères de Sud fm.



Poursuivant, l’analyste politique explique que cette hypothèse est plus que probable, surtout avec la décision des libéraux d’écarter certains ténors de leur parti à la veille des joutes électorales de juillet 2017.



«C’est une hypothèse qu’il faut envisager, vu la tournure des événements, parce qu’on ne peut pas comprendre qu’un parti qui doit se préparer résolument pour aller à des élections législatives et qui ambitionne de pouvoir vraiment remporter ces élections, puisse se mettre, plutôt que de se renforcer, à exclure un certain nombre de personnalités », a-t-il conclu.

pressafrik.com