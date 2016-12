Momar Seyni Ndiaye : « Une intervention militaire en Gambie peut avoir des conséquences désastreuses, c’est …»

La solution de sortie de crise en Gambie n’est militaire, c’est du moins l’opinion de Momar Seyni Ndiaye.



Selon le journaliste et communicant, « Une intervention militaire en Gambie aurait des conséquences désastreuses surtout si le Sénégal doit être en ligne de front en dirigeant les opérations. Avant d’ajouter que le Président Yahya Jammeh a développé autour de lui des groupes de mercenaires des rebelles venus de la Sierra Leone et ces derniers le tiennent presque en otage. Sans oublier que Jammeh est une personne schizophréne et investit d’un pouvoir divin qui n’a jamais eu la volonté de partir », avertit le journaliste.



A l’en croire « Ce sont les gambiens qui doivent se lever et réclamer le respect des résultats des urnes.», poursuit-il.



Invité de l’émission Remue ménage sur la Rfm Momar Seyni Ndiaye à inviter les chefs d’Etats de la Cedeao à faire preuve de beaucoup de prudence concernant la situation en Gambie.



pressafrik.com