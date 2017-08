Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Moment émouvant: Barack et Michelle Obama accompagnent Malia pour son premier jour à Harvard (vidéo) Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Août 2017 à 23:53 | | 0 commentaire(s)|

Il est toujours difficile de se séparer de ses enfants, pour la première fois. C’est le cas de l’ancien Président américain et son épouse qui ont dit au revoir à leur fille.Malia Obama va bientôt commencer les cours à l’Université de Harvard.

L’arrivée de la fille aînée de l’ancien président sur le campus (après une année sabbatique), s’est faite de façon presque discrète ! La jeune femme de 19 ans a pu compter sur ses célèbres parents pour déménager et, vu leur statut, eux-mêmes étaient placés sous haute surveillance : deux gros 4×4 et des agents des services secrets étaient donc aussi de sortie !



Barack et Michelle Obama ont été repérées lundi à la sortie du dortoir alors qu’ils venaient de laisser Malia, pour son premier jour à l’Université de Harvard. Barack et Michelle Obama portaient des lunettes de soleil quand ils ont quitté les lieux, sans leur fille. Pour cacher quelques larmes peut-être ?



Obama avait précédemment noté que de tels jalons dans la vie de ses filles, le rendent émotif. Par exemple, il avait pleuré lorsque Malia a terminé ses études secondaires en juin 2016.



Malia s’est vite fait des amis. Elle a été prise en photo dans des conversations avec d’autres étudiants. Ses cours débuteront à la fin du mois. L’aînée des filles Obama fait partie des 2.056 étudiants qui feront partie de la promo 202, de Harvard. Mais on ne sait pas encore quelle matière cette passionnée de cinéma étudiera. La jeune femme suit les traces de ses parents qui y ont aussi été élèves (en droit), dans les années 80, même si ce n’est que quelques années plus tard, à Chicago, qu’ils se sont rencontrés.







