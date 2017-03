Momo Diamé annonce sa retraite internationale à 29 ans

L’international sénégalais, Mouhame Diamé a annoncé sa retraite internationale samedi dans la presse sénégalaise. Le joueur de 29 ans tourne la page des Lions six ans après sa première sélection en mars 2011 face au Cameroun à Dakar (1-0). « J’arrête ma carrière internationale. J’en ai déjà informé le coach Aliou Cissé et le président Me Augustin Senghor, a confié le joueur aux 36 sélections au quotidien sportif Stades. J’ai beaucoup réfléchi. Et croyez-moi, je n’ai pas pris ma décision à la légère ». Le milieu de terrain de Newcastle, plusieurs fois capitaine, estime qu’il « y a aujourd’hui, 23 joueurs sénégalais plus en forme » que lui et que sa décision est « définitive », malgré la perspective de pouvoir disputer le Mondial 2018 avec le Sénégal toujours en course pour une qualification.