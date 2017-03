Momo Dieng guest star de l'émission SIIW sur Leraltv

Mercredi 22 Mars 2017

Momo Dieng, de par sa filiation, ne pouvait pas ne pas chanter. Si on sait aussi que son grand frère Alpha Dieng lui a balisé le terrain. Guest-star de l’émission people SIIW de Leral.net sur Leral.tv, il est revenu sur la sortie de son nouvel album "Lang" et aussi sur son défunt papa, Ndiouga Dieng rappelé à Dieu récemment. L’auteur du titre fétiche "Lang" qui fait danser les foules, n’a rien élagué au micro de l’inimitable Mbaye Karim dans tout son professionnalisme et son aisance naturelle de bête de scène et présentateur hors pair.