"Mon fils est exceptionnel" : La mère d'Emmanuel Macron très admirative

Face aux caméras de Quotidien, la mère d'Emmanuel Macron a fait part de son admiration pour son fils.





L'admiration d'une mère. Ce dimanche 14 mai, Emmanuel Macron a pris ses fonctions à l'Elysée. Après la passation de pouvoir, le nouveau président de la République a fait un discours à l'Hôtel de ville au cours duquel il a rendu hommage à la ville de Paris devant la maire de la ville, Anne Hidalgo mais aussi d'autres personnalités comme NKM, Bernard Montiel, Cécile Duflot ou encore... sa mère. A sa sortie de l'hôtel de ville, la maman d'Emmanuel Macron n'a d'ailleurs pas caché son admiration.



Face aux caméras de l'émission Quotidien, Françoise Macron s'est affichée très émue et très heureuse pour sa progéniture. "Mon fils est exceptionnel mais ça je le savais. Je suis très émue aujourd'hui , c'est une journée difficile pour moi" a-t-elle lâché, très admirative devant son fils. Quelques heures avant, Emmanuel Macron avait d'ailleurs enlacé très chaleureusement ses parents divorcés Jean-Michel et Françoise après la cérémonie d'investiture qui s'est déroulée au Palais de l'Elysée. Il a tendrement enlacé sa maman avant de se diriger vers son père, médecin et professeur de neurologie de 67 ans. Son frère Laurent également présent ainsi que, bien évidemment, sa femme Brigitte et ses enfants.



