« Mon mari me trompe avec sa cousine »

« Je suis mariée, il y a même pas un mois. Mais depuis, je ne cesse de découvrir des choses sur mon mari. D'abord, je me rend compte qu'avant notre mariage, il me mentait souvent et se rendait à des endroits sans m'en parler. J'ai eu très mal. Parce que, nous avons vécu ensemble des moments très durs. J'ai été très sincère et courageuse durant tout le temps qu’on sortait ensemble.



D'ailleurs, il ne m'a jamais rien reproché. Tout le monde disait qu’il me trompait avec une fille qui est sa cousine. On avait même rompu pendant des mois à cause de cette fille. Mais, je me disais que, puisque je n'ai aucune preuve, je vais rester digne. En plus, il me regardait dans les yeux pour me dire des choses et j'y croyais.



Ce soir, je me rend compte que durant presque deux ans qu’on sortait ensemble, mon mari me mentait et me trompait avec cette fille-là. J'ai eu toutes les preuves de sa relation avec cette fille. Il entretenait des discussions louches avec d'autres filles. Ce qui me fait mal dans cette histoire, c'est qu’avant notre rupture, il avait parlé de ses intentions à mes parents. Il était tout le temps à la maison. Mais même pendant ce temps-là, il était avec elle. J'ai mal. Je ne cesse de pleurer. Je ne pense plus lui faire confiance. En ce moment, il est sorti mais je ne sais pas comment réagir quand il sera là. J'ai l'impression que mon ménage est foutu avant même de débuter ».



