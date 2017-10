Monaco : Diao Keita Baldé revient sur son premier but en Ligue 1 Diao Keita Baldé a ouvert le score pour Monaco samedi face à Caen (2-0).



En zone mixte, l'international sénégalais a commenté son premier but en Ligue 1 et la prestation de sa formation.



«C'est très important pour moi de marquer mais le plus important reste la victoire. Nous avions confiance en nous et nous avons fait de bonnes choses. On ne regarde que nos résultats et nous prenons les matches les uns après les autres. J'ai une bonne connexion avec Falcao comme avec tous mes coéquipiers. C'est un plaisir de jouer avec lui».

