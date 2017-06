Monaco : Et si Mbappé avait rencontré Zizou à Madrid ? Une entrevue entre Zidane et Mbappé aurait eu lieu ces derniers jours à Madrid, annonce "L'Equipe", jeudi soir.

Le Real Madrid vit une période très, très agitée. Empêtré dans les rumeurs d'un possible départ de Cristiano Ronaldo cet été, le champion d'Espagne en titre doit aussi traiter en parallèle ses pistes potentielles lors du Mercato. En tête desquelles figure Kylian Mbappé. A 18 ans, après une saison époustouflante avec son club formateur, le natif de Bondy est la priorité du Real Madrid cet été.



Convoité par tous les plus grands clubs européens, dont Arsenal, le PSG ou encore Liverpool, l'international français semble aujourd'hui se trouver entre Monaco et Madrid.



Pérez était aussi présent

Sous contrat avec l'ASM jusqu'en 2019, Kylian Mbappé n'a jamais caché son admiration pour le Real Madrid. Et les Merengue ont bien compris qu'ils avaient une belle carte à jouer dans ce dossier.



Alors, pour mettre toutes les chances de leur côté, ils ont organisé une rencontre entre le Monégasque et Zinedine Zidane, la semaine dernière, révèle L'Equipe. Mbappé passe actuellement ses vacances en Espagne, et le président madrilène, Florentino Pérez aurait également assisté à l'entrevue. Objectif de ce rendez-vous : rassurer le jeune joueur sur son temps de jeu au Real en cas de signature, et lui promettre qu'il sera la star du football de demain grâce au club madrilène.



Le Real promet le départ d'une des trois stars

Pour ce faire, Zidane et Pérez auraient assuré à Mbappé qu'une des trois stars du club allait probablement, s'en aller dès cet été. Un départ qui devrait donc se jouer entre Cristiano Ronaldo et Gareth Bale, sachant que si l'entrevue remonte bien à la semaine dernière, les rumeurs autour d'un départ de CR7 n'avaient pas encore filtré.



"L'Equipe" précise que l'attaquant des Bleus, sceptique sur un départ au Real avant cette entrevue, en serait ressorti « enthousiaste ».



La parole de Zizou a peut-être donné au dossier Mbappé, un tournant décisif.





