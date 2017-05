Monaco: il envoie 2.039 SMS d'insultes à son ex-femme pour se venger de son départ

La vie de cet homme d'une quarantaine d'années et habitant de Monaco commence à basculer lorsque sa femme lui apprend qu'elle souhaite refaire sa vie. Et de surcroît, avec une connaissance commune du couple. Un désir que le quadragénaire ne peut se résoudre à accepter, tenant vraisemblablement à sa femme tout en nourrissant des craintes quant à ce qui pourra arriver à ses enfants.

Dans un premier temps, rapporte Nice-Matin, l'époux tente de faire renoncer sa femme à son projet. Sans succès. Une fois la séparation du couple observée, il se met alors à changer d'attitude et à envoyer des SMS d'insultes à son ex-compagne. Entre mai et juillet 2016, il lui en enverra ainsi

2.039 SMS d'insultes à son ex-femme : “plus confiance en elle”

Des messages estimés à 23 envoyés quotidiennement, et dont les moins choquants peuvent être “Pauvre cloche !” ou encore “Tu es sale et moche !”. Un flot de violences qui finira par inciter l'ex-épouse à déposer plainte. Devant le tribunal correctionnel, l'homme a témoigné de liens redevenus à peu près sains entre son ex-femme et lui :

“Je n'avais plus confiance en elle. Aujourd'hui, nous avons de bons rapports. J'ai fait mon deuil depuis longtemps. Elle me demande même de partir avec eux (la famille recomposée). Je ne peux pas ! D'après les psychologues qui me suivent, j'ai fait une dépression et je suis sous traitement médicamenteux. Actuellement en invalidité, j'essaie de travailler dans l'informatique.”

2.000 euros d'amende pour le prévenu

Entendant bien les paroles du prévenu, le président Jérôme Fougeras-Lavergnolle n'a toutefois pas manqué de lui souligner les effets dévastateurs de ses actes : “Vos agissements ont eu des conséquences sur cette dame : un syndrome anxieux délétère soigné avec des antidépresseurs. Avec le sentiment d'être incomprise ! Imaginez sa tension nerveuse… Elle souhaitait un apaisement. Avec l'appel à la loi, tout se passe bien.”

