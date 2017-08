Monaco veut signer Diao Baldé Keita Après l’accord trouvé entre Mbappé et le club de la capitale, le PSG, l’AS Monaco s’active pour recruter un attaquant en cette fin de mercato. Selon les dernières informations de Sky Sports, les dirigeants monégasques seraient passés à l’action pour le transfert de Baldé Keita.

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Août 2017 à 10:34

Le club du Rocher aurait formulé une offre de 20 millions d’euros. Sous contrat encore un an avec la Lazio Rome, l’affaire pourrait vite se conclure. Actuellement, les dirigeants romains réclameraient 25 millions d’euros plus 5M€ de bonus.



L’inter Milan et la Juventus seraient aussi sur les rangs pour s'attacher les services du prodige sénégalais, formé au centre de formation de FC Barcelona.

