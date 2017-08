Mondial 2018: Aliou Cissé publie une liste de 26 Lions contre le Burkina

L’entraîneur des "Lions" du Sénégal , Aliou Cissé, a publié sa liste des 26 joueurs retenus pour la double confrontation Sénégal-Burkina Faso du 02 et 05 Septembre, comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018.

La liste des 26 Lions convoqués par Aliou Cissé:

Gardiens : Abdoulaye Diallo, Khadim Ndiaye, Pape Seydou Ndiaye

Défenseurs : Lamine Gassama, Fallou Diagne , Kara Mbodj, Modou Diagne, Kalidou Koulibaly, Saliou Ciss, Moussa Wagué, Amadou Touré

Milieux de terrain : Idrissa Gana Guèye, Cheikhou Khouyaté, Cheikh Ndoye, Salif Sané, Younousse Sankharé, Pape Alioune Ndiaye, Alfred Ndiaye, Assane Dioussé

Attaquants :Sadio Mané , Diao Baldé Keita , Moussa Konaté, Mame Birame Diouf, Ismaila Sarr, Opa NGuette, Moussa Sow





Le Sénégal, troisième du groupe D derrière le Burkina et l’Afrique du Sud , devra se battre pour engranger le maximum de points possible au sortir de cette double confrontation avant son voyage au Cap-Vert, en début octobre et son dernier match contre l’Afrique du Sud en novembre.



Footempo.com



