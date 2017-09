Mondial 2018: Le Sénégal, à 10, perd 2 points à domicile

Le Sénégal affrontait le Burkina Faso hier, samedi au stade Léopold Sedar Senghor. Une rencontre qui s’est soldée par une prestation décevante des "Lions", qui ont pourtant démarré tambour battant la partie. Avec un Ismaila Sarr bien en jambes, les "Lions" partent à l’assaut du camp adverse.



Mais au fil des minutes, le Sénégal baisse du rythme. Les joueurs d’Aliou Cissé manquent terriblement d’efficacité, surtout dans l’exécution des coups de pied arrêtés. A cela s’ajoute un manque d’animation offensive, avec un Sadio mané très transparent.



L’unique occasion très franche est à mettre à l’actif de Moussa Sow, alors que’à deux reprises, les Burkinabé ont manqué d’ouvrir le score par la faute d’un excellent Khadim Ndiaye.



Au retour des vestiaires, les "Lions" continuent de jouer sans mordant, avec un jeu décousu. Malgré les changements effectués avec la rentrée de Balde Diao Keita et Pape Alioune Ndiaye, la machine n’est toujours pas huilée.



A six minutes de la fin du match Kalidou Koulibaly est expulsé pour cumul de carton jaunes. Le match se terminera sur ce score nul et vierge. rendez-vous dans quelques jours pour le match retour à Ouagadougou.



Senego