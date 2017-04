Mondial 2018: Malang Diédhiou en bonne voie pour la Russie

Le second test se tiendra demain vendredi, toujours à Florence.

Malang Diédhiou qui est âgé d’une quarantaine années, est ainsi bien parti pour honorer le sifflet sénégalais et africain en Coupe du monde. Il faut toutefois rappeler qu’il a arbitré la demi-finale Burkina Faso – Egypte de la Can 2017.

Malang Diédhiou était aussi aux jeux olympiques de Rio 2016, où il a arbitré trois rencontres.

Il était aussi le quatrième arbitre de la finale de ce tournoi de football remporté par le Brésil.



WalfQuotidien