Mondial 2018 – Qualifications : une sixième journée difficile pour les équipes qui espèrent encore se qualifier La compétition préliminaire de la CAF délivre 5 places pour disputer la phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018. Pour le moment en Afrique, l’enjeu est énorme. A part l’Egypte et le Nigéria qui ont déjà leurs tickets pour la Russie, les trois places qui restent, s’annoncent difficiles à obtenir.

Huit équipes vont disputer les trois places pour tenter eux aussi, de gagner leurs tickets pour la Coupe du monde 2018 en Russie. Disputer une phase finale d’une Coupe du monde, est le rêve de toute nation et de joueur voulant se faire un nom.



Alors que le Nigeria et l’Égypte sont déjà qualifiés avant la fin des éliminatoires, de nombreuses sélections vont jouer très gros à l’occasion de la dernière journée qui se tiendra le 14 novembre. A l’exception notoire du Sénégal et l’Afrique du Sud, qui ont un match à rejouer le 10 novembre.



Certaines confrontations directes seront lourdes de conséquences, notamment pour la Côte d’Ivoire, le Maroc, le Sénégal ou le Burkina Faso.



Quelles sont les équipes africaines qui peuvent encore espérer se maintenir sur le long et difficile chemin menant à la Coupe du Monde 2018 en Russie ? Si certaines semblent quasi assurées d’avoir leur billet pour Moscou en poche, d’autres sont sur le fil, et certaines sont déjà sur le point de basculer si bas dans le classement, que toute remontée lors de la dernière journée semble impossible.



Dans les groupes B et E, les dés sont déjà jetés. L’Egypte (E) et le Nigéria (B) sont les seules nations Africains qui sont sûres de jouer le Mondial 2018 en Russie. Elles ont déjà assuré leur premier place. Même en cas de défaite lors de la dernière journée, ce serait sans conséquences.



Dans les groupes A, C et D, tout reste possible. Comme dans le groupe A, la Tunisie est leader et espère conserver sa place. L’objectif est de ne pas perdre le dernier match.



Dans le groupe C, le Maroc (9 points) et la Cote d’Ivoire (8 points) sont au coude à coude et chacun veut gagner son dernier match pour se qualifier. D’ailleurs, ils feront face-à-face lors de la dernière journée de cette poule, qui va se disputer le 11 novembre à 17h30 au stade Felix Houphouet-Boigny.



Les choses sont plus compliquées dans le groupe D, vu que le Sénégal et l’Afrique du Sud vont chacun disputer deux matchs y compris le match à rejouer. Ainsi dans cette poule, le Sénégal a besoin de 2 points pour valider son ticket, contrairement à l’Afrique du Sud qui est condamnée à gagner ses deux rencontres face au Sénégal, pour aller directement en Russie.



Le Burkina et le Cap-Vert n’ont plus rien à jouer. Sans le dire, ils sont déjà éliminés.







