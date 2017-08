Mondial 2018 : Sadio Mané de retour, première pour Dioussé

iGFM – (Dakar) Le sélectionneur national de l’équipe du Sénégal, Aliou Cissé a convoqué 26 joueurs, ce mercredi, au cours d’une conférence de presse, pour la double confrontation face au Burkina Faso (le 02 septembre à Dakar et le 05 à Ouagadougou).

Absent du dernier regroupement, Sadio Mané effectue son retour, tout comme le capitaine Cheikhou Kouyaté, Moussa Konaté et Diao Baldé Keita.

Parmi les nouveaux, on peut citer Assane Dioussé de Saint-Etienne et Pape Amadou Touré de Horoya Ac (Guinée Conakry).

Rappelons que ces deux matchs entrent dans le cadre des 3e et 4e journées du 3e tour des préliminaires de la Coupe du monde 2018, dans le groupe D. (Nous y reviendrons).

Liste des 26 joueurs

Abdoulaye Diallo, Khadim Ndiaye, Pape Seydou Ndiaye

Moussa Wague, Kara Mbodj, Kalidou Koulibaly, Lamine Gassama, Modou Diagne, Alfred Ndiaye, Salif Sané, Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté, Cheikh Ndoye, Younouss Sankharé, Assane Dioussé, Ismaila Sarr, Keita Baldé, Opa Nguette, Moussa Sow, Mame Biram, Moussa Konaté, Fallou Diagne, Pape Amadou Touré, Saliou Ciss, Pape Alioune Ndiaye, Sadio Mané

