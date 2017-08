Mondial 2018 : Sadio Mané et les autres joueurs sénégalais à vocation offensive, en forme

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Août 2017 à 09:13

Les voyants sont au vert pour l’équipe nationale de football du Sénégal, dont les joueurs à vocation offensive sont en pleine forme, à une semaine du match à jouer contre le Burkina Faso pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2018, samedi prochain, au stade Léopold-Sédar-Senghor de Dakar.



Sadio Mané, la tête de gondole de la sélection, a confirmé dimanche son bon début de saison avec Liverpool, en marquant le deuxième but de son équipe, face à Arsenal (4-0).

L’attaquant sénégalais a été à la hauteur de cette rencontre présentée comme l’affiche phare de ce week-end pour la Premier League, le championnat d’élite de l’Angleterre.



Très entreprenant, l’attaquant excentré sénégalais a été de tous les bons coups de son équipe, avant de céder sa place à la 73e minute à Daniel Sturridge, auteur du quatrième but des Reds.



C’est le troisième but de Mané en quatre journées de Premier League. En France, Moussa Konaté, avec Amiens, Younousse Sankharé, de Bordeaux, et Ismaila Sarr, avec Rennes, ont marqué pour leurs clubs respectifs, lors de la quatrième journée de Ligue1 française.



Pour son premier match avec son nouveau club, Konaté, ancien joueur du Touré Kunda de Mbour, a fait les choses en grand en réussissant un doublé. Il va revenir dans la sélection sénégalaise, pour laquelle il n’avait plus joué depuis la CAN 2017 (janvier-février).



Dans un match conclu par une victoire (3-0), l’attaquant sénégalais s’est montré disponible pour ses coéquipiers, qui l’ont cherché tout au long de la partie. Cette victoire est la première d’Amiens pour la saison en cours.



Younousse Sankharé, lui, est toujours en forme chez les Girondins. Il a marqué encore une fois pour son équipe, qui l’a remporté devant Troyes, 2-1.



Sankharé fera son retour en sélection, après avoir raté le stage de la sélection en juin dernier à cause d’une blessure. Il doit faire ses preuves, avec les "Lions", pour rester en équipe nationale.



Sankharé a joué une partie des éliminatoires de la CAN 2017, mais il n’était pas sur la liste finale d’Aliou Cissé pour la CAN 2017.



Ismaila Sarr a ouvert son compteur buts, samedi, contre Toulouse, qui a gagné le match (3-2). Sarr avait fait les choux gras de la presse française en quittant le FC Metz pour Rennes.



Sa nouvelle formation est toujours en quête d’une première victoire après quatre journées de championnat. Mais l’international sénégalais continue de bénéficier de la confiance du staff technique du Stade Rennais.



Aliou Cissé peut garder le sourire pour une toute autre raison, puisque ses cadres, dont Idrissa Gana Guèye, continuent d’avoir de la compétition. Et son capitaine, Cheikhou Kouyaté, absent depuis le début de la saison, a retrouvé du temps de jeu, même si son club, West Ham, a été battu (3-0) par Newcastle.





APS

