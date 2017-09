Mondial 2018: Vladimir Poutine lance officiellement, la tournée du trophée de la coupe du monde (vidéo)

Le Président russe, Vladimir Poutine a procédé samedi, au lancement officiel du plus long voyage du trophée de la coupe du monde, après que la coupe lui a été présentée par le patron de la FIFA.

En effet, Vladimir Poutine et le président de la FIFA, Gianni Infantino, étaient au stade Loujniki à Moscou qui abritera le premier match et la finale de la Coupe du monde 2018 de football. Ils ont lancé la tournée nationale du trophée de la Coupe du monde. Ils ont été conduits au stade par deux anciens champions du monde, Bebeto et David Trezeguet, sous les applaudissements d’une centaine de spectateurs.



Lors de la cérémonie, Vladimir Poutine a assuré à Gianni Infantino que les préparations pour le Mondial avançaient à grands pas. «Nous allons redoubler d’efforts pour que tout soit fait dans les temps et avec toute la qualité nécessaire», a-t-il déclaré.

Cette tournée est la plus longue dans l’histoire du football, car le trophée était habituellement gardé au musée du football mondial de la FIFA à Zurich. Le voyage qui a commencé, samedi, au stade Luzhniki continuera dans 24 villes russes et 50 pays sur six continents à l’instar de l’Allemagne, l’Afrique du Sud, le Japon, la France, entre autres pour permettre aux amoureux du foot d’admirer cette merveille.

«La tournée du trophée est un moment important, qui illustre la passion du public pour le plus grand tournoi de la planète. Ce périple est également une invitation à découvrir ce magnifique pays et à profiter de la légendaire hospitalité russe», a souligné M.Infantino.

Le voyage s’achèvera le 7 juin 2018 à Moscou, exactement une semaine avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, qui sera jouée du 14 juin au 15 juillet.



