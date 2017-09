Mondial 2018: le Maroc humilie le Mali à Fès (6-0) et prend la tête du groupe C

Vendredi 1 Septembre 2017

L'équipe nationale s'est largement imposée (6-0), ce vendredi, face au Mali, pour le compte des éliminatoires du Mondial 2018. Un festival de buts qui a permis aux hommes d'Hervé Renard, de prendre la tête du groupe C.

