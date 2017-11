Mondial 2018 : les chapeaux sont connus | Revue de presse

Le Pérou, vainqueur de la Nouvelle-Zélande en barrages, a décroché le 32e et dernier billet qualificatif pour la Coupe du monde 2018 en Russie. Les partenaires de Jefferson Farfan intègrent directement le chapeau 2, grâce à leur 10e place au classement FIFA du mois d’octobre. Ils pourraient donc être un des futurs adversaires de l’équipe de France lors du Mondial. Les Bleus, qualifiés après avoir réalisé le meilleur parcours de leur histoire en éliminatoires, figurent en effet dans le chapeau 1, auprès des autres têtes de série comme la Russie, pays hôte, l’Allemagne (championne du monde en titre), le Portugal (champion d’Europe en titre), le Brésil, l’Argentine, la Belgique et la Pologne. Et comme Didier Deschamps l’a déjà dit, la priorité sera d’éviter l’Espagne, véritable épouvantail du chapeau 2. L’Espagne à éviter L’Angleterre, la Colombie, la Croatie, la Suisse ou l’Uruguay, eux aussi dans ce chapeau 2, pourraient également s’avérer des adversaires compliqués à négocier pour les Tricolores. L’Islande, le Danemark et la Suède font office d’opposants les plus coriaces dans le chapeau 3, et ce, même s’il faudra se méfier du Sénégal et du Costa Rica, quart de finaliste en 2014 au Brésil. Le chapeau 4, lui, regroupe des nations que l’on présentera comme plus abordables, même si le Nigeria, la Corée du Sud, le Maroc ou le Japon peuvent poser quelques problèmes. Il faut désormais patienter jusqu’au 1er décembre et le tirage au sort (2 nations d’une même confédération ne pourront se retrouver dans le même groupe, hormis celles issues de l’Europe, à raison de deux par groupe maximum), qui aura lieu au Kremlin, pour connaître le verdict final. Composition des chapeaux : Chapeau 1 : Russie, Allemagne, Brésil, Portugal, Argentine, Belgique, Pologne, France ; Chapeau 2 : Espagne, Angleterre, Colombie, Mexique, Uruguay, Suisse, Croatie, Pérou ; Chapeau 3 : Islande, Costa Rica, Egypte, Iran, Sénégal, Tunisie, Suède, Danemark ; Chapeau 4 : Australie, Japon, Nigeria, Serbie, Corée du Sud, Arabie Saoudite, Panama, Maroc.