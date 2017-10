Mondial 2018: les supporters du Brésil veulent une victoire du Chili… pour nuire à l’Argentine Déjà qualifié pour la Coupe du monde 2018, le Brésil accueille le Chili la nuit prochaine en clôture des éliminatoires. Et les supporteurs de la Seleçao espèrent une défaite de leur équipe afin de compliquer la tâche de l’Argentine, qui pourrait se retrouver en barrages voire éliminée en cas de contre-performance en Equateur.

C’est bien connu, le Brésil et l’Argentine ne s’aiment pas. Ou plutôt ils aiment se détester. Et au crépuscule des éliminatoires de la Coupe du monde 2018, leurs destins se retrouvent liés. Déjà qualifié, la Seleçao accueille le Chili la nuit prochaine à Sao Paulo. Et les supporters auriverde espèrent une défaite de leur équipe afin de compliquer la tâche de l’Argentine. Les partenaires de Lionel Messi, actuellement en position de barragistes, se déplacent en Equateur avec une immense pression. Ils peuvent encore se qualifier directement, accéder aux barrages ou être éliminés. Et un succès du Chili, qui les devance d’un point au classement, ne ferait pas leurs affaires.



Alors les fans brésiliens se mobilisent pour que leurs favoris lèvent un peu le pied, ce qui est évidemment interdit par le règlement de la Fifa. Des hashtags ont été lancés sur les réseaux sociaux #EntregaBrasil et #EntregaProChile ("perdre pour le Chili"). Par ces provocations, ils entendent notamment se venger des scènes de liesse qui avaient accompagné l’humiliante défaite de leur équipe face à l’Allemagne en demi-finale du Mondial 2014 (1-7).







